6 kogukonda Setomaal ootavad pühapäeval maaselitsa tähistama

Tänasel päeval enam kõigis majapidamistest suurt ahju, mille esisel pliine küpsetada pole, kuid pannkookide tegemise komme on endine, selgitas MTÜ Seto Küük tegevjuht Liis Kogerman. Maaselitsa kommetest huvitatutel tasub kindlasti käia pühapäeval mitmes kohas uudistamas, sest igas külas on veidi erinevad võinädala traditsioonid ja mälestused. Kindel on, et üle Setomaa saab kuulda nii seto leelot kui pillimängu, võetakse eest rahvalikke mänge ja jõukatsumisi, räägitakse vanadest kommetest ja tutvustatakse oma küla tegemisi. Lisaks kogukondadele on avatud ja pakuvad maaselitsa toite söögikohad Taarka Tarõ Obinitsas, Seto Tsäimaja Värskas, kodurestoran Maagõkõnõ Saaboldas ja Inara Vanavalgõ Kohvitarõ Mikitamäel.