Hilana Taarka omakultuuripreemiad pälvisid setokeelse harrastusteatri ja rahvarõivaraamatu tegijad

Setokeelse uusloomingulise kirjutise eest pälvis auhinna koguteose "Seto rahvarõivad" loominguline meeskond. Raamatu ülesehitusel on järgitud jaotust: naiste rõivad, meeste rõivad ja ühisosana nii naiste kui meeste rõivaesemed nt. kindad, sukad ja kasukad. Lisaks on eraldi välja toodud laste rõivad ning põhjalik artikkel sellest, kuidas seto rõivaid on kajastatud rahvalaulus. Lugeja saab ülevaate seto ainesest tänapäeva moes ja leiab esemete lõikelised joonised. Raamat pakub huvitavat lugemist nii käsitöö- kui kultuurihuvilisele. Igas peatükis on kokkuvõte inglise keeles, seetõttu on sobilik ka kinkeraamatuna välismaalastele.