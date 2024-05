Setomaa vallavalitsus pole nõus Koidula Piiripunkti öise sulgemisega

Pöördumises palutakse otsuste langetamisel toetuda Siseministeeriumi poolt läbiviidud sotsiaalmajanduslikule uuringule, kus väga mitmetahuliselt on selgitatud, millised mõjud on Setomaa vallale ja setodele Koidula Piiripunkti töö sulgemisel või osalisel sulgemisel.

Vallavanem Raul Kudre jagas kartust, et piiripunkti osalisel sulgemisel on selgelt negatiivsed tagajärjed Kagu-Eesti jätkusuutlikusele ja ettevõtlusele: ”Koidula Piiripunkti öise sulgemise plaanide tegemisel pole põhjendatud Koidula ja Luhamaa piiripunkti valikuid, tehtud arvutusi võimalikust kokkuhoiust ja jätkuvalt on löögi alla sattunud Kagu-Eesti jätkusuutlikkus ning regionaalpoliitika! Koidula osalise sulgemise plaan ei arvesta Siseministeeriumi tellitud sotsiaalmajandusliku uuringu tulemustega. Me ei saa nõustuda sellise otsusega, millise negatiivsed tagajärjed jäävad kohalikule elanikkonnale ja ettevõtlusele kompenseerimata ning tekkinud probleemid valla lahendada.”