Setomaa muuseumites avatakse Itaalia fotokunstniku Luca Berti fotonäitus "Vana ja vahtsõnõ Setomaa“

Luca Berti on ennast tutvustanud järgmiselt: "Fotograafia andis vabaduse ja võimaluse eneseväljenduseks. Ma töötan oma silmadega ja pean seda oma parimaks oskuseks, sest ma tunnen, et käelises töös ei ole ma nii osav. Ma ei oska maalida ega joonistada, aga kaamera võimaldab mul sisuliselt maalida ilma käsi kasutamata. Sõna fotograafia tuleneb kreeka keelest ja tähendab valgusega joonistamist. Ja see ongi fotograafia olemus minu jaoks."

Luca Berti on Firenzest pärit vabakutseline fotograaf, kes on üle 20 aasta elanud ja töötanud Taanis. Ta on lõpetanud Milanos Itaalia Fotograafiainstituudi, töötanud aastatel 2000–2012 moefotograafina ning alates 2012. aastast pühendunud Põhja- ja Baltimaade 21. sajandi maaelu kajastavale dokumentatsiooniprojektile. Tema loomingut on esitatud arvukatel näitustel Taanis, Norras, Lätis, Soomes, Itaalias, Saksamaal ja Eestis.