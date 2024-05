Folgi suvi Setomaal

Värvikas muusikaprogramm ja mitmekülgne õpitubade valik loob läbi kahe suvise päeva tõeliselt mõnusat festivalimeeleolu igas vanuses külalisele. Matkaprogramm pakub kirgastavaid hetki looduskaunis Värskas ning selle ümbruses matkates, ujudes või hoopiski seeneretkel tarkusi ning muidugi ka väärt toorainet korjates. Uuendatuna on sel aastal avatud Põhjalaagri matkarada, kus toreda retke ette võtta saab. Festivali lahutamatuks osaks olevad õpitoad tutvustavad ning aitavad kanda setode kultuuri ning käsitööoskuseid alates pudelisuuvöö punumisest ja sõira valmistamisest kuni suitsusauna kombestiku või seto keelega tutvumiseni. Kultuuri kandmisele vahelduseks saab end aga proovile panna näiteks Improteatri õpitoas või lubada end kanda kiigumaagial, mis suudab pakkuda ühtviisi nii lõõgastust kui füüsilist väljakutset!

Festivali lasteprogrammis leidub põnevaid ja lustakaid tegevusi igas vanuses külalistele: meisterda endale hea tuju tahvel, kaunista riideesemeid või õpi uusi oskuseid karmoška ning väikekandle mängimises. Õpi selgeks mõni uus setopärane tantsu-laulumäng ning pane enda julgus proovile kiigulinas trikitades - kindel on see, et igavust Seto Folgil tundma ei pea!