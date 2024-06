Seto Folk 2024 "Aita kanda" - matkad, õpitoad ja muusika looduse rüpes!

Sel aastal on Seto Folgi õpitubade programm eriti mitmekesine, pakkudes huvilistele võimalust õppida nii traditsioonilisi käsitööoskusi, koguda teadmisi pärimuse kohta ning panna end proovile nii vaimselt kui füüsiliselt! Muuhulgas on õpitubade programmi raames võimalus teha head vaprusehelmeid voolides, kirgastada päeva improteatri töötoas, tutvuda suitsusauna kombestiku, sunaviha valmistamise ja seto keele võludega või hoopis panna proovile gravitatsioon, lubades kiigumaagial end kanda.

Seto Folgi matkaprogramm kutsub avastama värskelt avatud matkarada, aga ka paiku, mis on juba tuntud oma võlude ja maalilisuse poolest. Matkamise saad ette võtta nii giidiga kui iseseisvalt ning kombineerida jalutamist, ujumist või erinevate sõidukitega vee peal liikumist. Kindel on see, et igav ei hakka! Võta osa seeneretkest, tutvu Põhjalaagri rajaga, pane end proovile orienteerumises või jaluta poole järve matkal, mille läbinuid ootab preemiana karastav suplus ning pannkoogid! Märkimist väärib kindlasti ka meestehoid, mis kauni Õrsava järve kaldal meeldivat ajaviidet pakub.