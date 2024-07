Seitsmekordse Seto Kuningriigi sõnolise Minna Hainsoo laulud said raamatuks

Osade raamatus olevate laulude juures on ka Minna poolt sisse lauldud viisid. „Kõige paremad kriitikud on ikka noorema põlvkonna esindajad. Minu lapsed sirvisid ja küsisid: „Laulude raamat küll, aga kuidas inimesed teavad, kuidas neid laule laulma peab?“, selgitab Hainsoo viiside jõudmist raamatu juurde.

Praeguse aja üheks Setomaa parimaks sõnoliseks peetav Minna Hainsoo on sündinud 12.jaanuaril 1947 Pluitsa külas Mäe vallas ja elanud kodukandis kogu oma elu. Mikitamäe loolekooris Helmine on Minna laulnud 1990.aastast, ta on leelokoori Helmine sõnoline ja laule teinud 30 aastat. Minna on kolme lapse ema, kümne lapselapse vanaema ja kolmeteistkümne lapselapselapse vanavanaema.