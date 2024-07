Uusvada kultuurikülas Setomaal avati Katariin Mudisti ja Maria Elise Remme püsiskulptuurid “Kolm Pekot”

Skulptuurid võrdkujutavad Uusvada kolme ludimäge, kolme külaosa: alaotsa, mõisaotsa ja vooljaotsa ning nende kohtumispunkti teede ristmikul, mida on aastasadu kasutatud pühade aegu kogukonna kohtumispaigana. Interaktiivsed skulptuurid “Kolm Pekot” kutsuvad (koos)looma vahetut kontakti setode pärimuse ja kohaliku kultuuriga, pakkudes võimaluse igal ühel keraamilisi vorme keerutades luua päris oma Peko.

Peko on setode viljakusjumalus, keda seostatakse kogukonna vilja- ja karjaõnnega. Pekot kujutatakse inimese sarnasena, kuid lülilise kehaga ning ilma jäsemeteta. Peko asub maise ja teispoolsuse piiril, luues sellega silda meie ning siitilmast lahkunud inimeste ja maailmade vahel. Maria ja Katariini Peko(de)l on säilinud Pekole omased kolm lüli, kuid skulptuuride vorm on abstraheeritud.