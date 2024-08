Sel nädalavahetusel leidub Setomaal kohvikuid igale maitsele!

Tänavune Seto Kostipäiv kuulub Tartu 2024 põhiprogrammi ning on osa Lõuna-Eesti Kogukonnaprogrammist. Osalevate kohvikute poolest on tänavune aasta rekordiline: laupäeval, 10. augustil on avatud kella 11-20ni tervelt 27 erinevat kohta ning pühapäeval, 11. augustil jääb avatuks 11 kohvikut kella 11-15ni. Ürituse koordinaator ja MTÜ Seto Küük eestvedaja Liis Kogerman innustab külalisi tulema kahepäevasele maitserännakule Setomaale: “Erinevaid kohti on tänavu tõesti palju ja seega usun, et iga külastaja leiab oma lemmiku. Kes eelistab suuremat melu, kes rahulikumat looduskaunist kohta, keda köidab ehe seto kultuur, kes tahaks lastele taluloomi näidata ja mõnes õpitoas osaleda, kellele kodused maitsed või moodsamad suunad toidukultuuris - igale ühele leidub midagi, mis just tema eelistustele vastab. Saab tantsida, laulda, teatrit vaadata ning loomulikult ootame põnevusega, millist kultuurielamust meie Läti külalised Luhamaa külamajas pakuvad.”