Homme toimuv Treski inspiratsioonikonverents toob lavale mitmeid inspireerivaid kõnelejaid, nende hulgas ICANiga Nobeli rahupreemia pälvinud Seth Seldeni

“Treski muusika- ja inspiratsioonikeskus on paari viimase aastaga kõvasti kasvanud. Lisaks kontsertidele oleme hoogu sees hoidnud oma Treski muusika- ja inspiratsioonifestivalil ning nüüd on aeg jälle midagi erakordset korda saata. Mul on väga hea meel, et Tartu2024 leidis meie idees särtsu ning otsustas kaasata Treski inspiratsioonikonverentsi oma sündmuste põhiprogrammi,” sõnab konverentsi korraldaja Jalmar Vabarna.

Ettevõtja ning Testlio asutaja Kristel Kruustük räägib endale südamelähedasest teemast – naised IT-s. Pyramid Breath Method’i looja Johann Urb tutvustab murrangulist tehnikat, mis on rajanud tee traumade hõlbustamiseks, vabastades keha tarkuse ja tervendava jõu. Anna Hints räägib teekonnast iseendani – kuidas leppida sellega, et kõikidele meele järgi olemine pole mitte kunagi võimalik ning ainult julgus olla omamoodi viib suitsusaunast punasele vaibale.

Kogenud brändistrateeg ning Aasta disainiagentuur 2024 Neway asutaja Jaan Naaber on aidanud luua enam kui 200 edukat brändi. Konverentsil räägib ta sellest, kuidas luuakse läbi erakordse kogemuse julgeid brände, mida inimesed armastavad ja ihaldavad. Ragnar Klavan on üks edukamaid Eesti jalgpallureid, kes on pääsenud Meistrite Liiga väljakule. Kuidas sinna jõuda, sellest räägib ta konverentsil lähemalt. Ansambel Zetod tutvustab Setomaa suurimat vara – seto leelot ning avab tausta, miks jääb tehisaru Zetode muusika jäljendamisel hätta, kuigi enamiku muusikastiilide jäljendamine õnnestub sel mängeldes.