Mamma lood said uue kuue

On jutustus sellest, kuidas poisikene eksitajat ninapidi vedas. Õpetlik lugu pisikesest pajupillikesest ning lugedes saab koguni juhised, kuidas päriselt ka ise endale pajupilli meisterdada. Samuti leiab raamatust loo, miks käod kukuvad ja miks on kassil vurrud. Ka on lugu sellest, kuidas kord kuldnokk endale nime sai. Veel leiab loo ninatargast jõhvikast ning on juttu sellestki, kuidas ühest sepast sai rahasepp. Raamatus on koguni 11 vahvat jutustust.