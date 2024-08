Setomaa vald tähistab uue õppeaasta algust ühise teadmistepäevaga

1.september 2024 on Setomaa valla hariduselus ajalooline päev, mis tähistab uue õppeaasta algust ja märgilise tähtsusega Setomaa haridusreformi jõudmist lõpusirgele. Sel päeval astub vald uude koolikorraldusse ning ühtlasi toimub esmakordselt kogu Setomaa vallas ühine teadmistepäeva tähistamine Treski muusika- ja inspiratsioonikeskuses. See päev toob kokku koolide ja lasteaedade õpilased, õpetajad, lapsevanemad ning kõik hariduse sõbrad.

Setomaa hariduse uue peatüki avamine ei tähenda vaid uue kooliaasta algust, vaid ka oluliste muutuste jõustumist. 1. septembril avatakse kaks uut kooli – Setomaa Kool ja Setomaa Gümnaasium, mis tegutsevad senistes õppekohades Mikitamäel, Meremäel, Värskas ja lisaks Obinitsas. See samm on osa laiemast haridussüsteemi reformist, mille eesmärgiks on tagada kvaliteetne ja kaasaegne haridus kõigile valla lastele.