Seto nädala kultuurikohvik Tallinnas

Seto keele ja kultuuri nädalal kõneldakse seto keeles, kantakse seto rõivaid, püütakse olla ja elada nagu setod mullu ja muistegi. Teadaolevalt on setosid ja seto juurtega inimesi kõige enam Tallinnas. Seetõttu on juba aastaid olnud seto kultuuri nädala tähistamine Tallinnas Kultuuriklubi SETOLOOD vedada.

Tänavu peetakse pidu kultuurikohviku vormis esmaspäeval, 7.oktoobril algusega kell 18 Tantsu- ja kultuurikodus MODUS, aadressil Tatari 64. Seto nädala tähistamisele Tallinnas on lubanud tulla ka Setomaa ülemsootska Urmo Uiboleht.

Kultuurikohvikusse on oodatud setod lähemalt ja kaugemalt, setode sõbrad ja tuttavad, samuti kõik seto keele ja kultuuri huvilised. Kel võimalik, palutakse tulla seto rõivais.

Tähtsaim osa seto nädala kultuurikohviku tegemistest jääb kanda ikkagi ülemsootskale, kelle külaskäik on Tallinna setode jaoks suur au. Millest ülemsootska kõneleb, mida temalt küsitakse ning millise sõnumiga kohtumisele tuleb, saavad teada vaid kohalviibijad.

Sissepääs on prii, sest iga piduline on oodatud külakostiga. Teretulnud on vabatahtlik panus.