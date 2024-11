Filmis “Õmblusmasin” rullub lahti Petseri ja sealse kunagise abilinnapea tütre lugu

Film "Õmblusmasin" kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 lühifilmide kogumikku "Metsik Lõuna". Filmi režissöör on Ülo Pikkov.

“Õmblusmasin” on film Petseri linnast ja sealsetest inimestest jutustatuna läbi minu vana-vanaema elusaatuse,” räägib Pikkov. “Vana-vanaema isa, kes oli Petseri aselinnapea, tapeti bolševike poolt, kuna ta oli keeldunud revolutsionääridele andmast linnas asuva kloostri võtmeid. Eesti Vabadussõja soomusrongid jõuavad paar kuud hiljem Petserisse ja linn vabastatakse. Ühel soomusrongi sõduril, Taani vabatahtlikul, on kaasas filmikaamera ning ta jäädvustab vanimad filmikaadrid Petserist. Kuskil seal hüpleval filmilindil on ka minu vana-vanaema.”