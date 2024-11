Leelokoor Siidisõsarõ tähistas 30 juubelit

Järgnevalt tegi Veesaare Anne lühikese ülevaate kirmasest, sest sugugi mitte kõik ei tea, et sõna „kirmas“ pärineb saksakeelsest sõnast Kirchmesse, mis tähendab kirikulaata ja et aegade jooksul on sellest välja kujunenud hoopistükkis lõbus külapidu tantsu ja pillimänguga. Kirmasele tuldi „muid kaema ja hinnäst näütama“.