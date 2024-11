XI õpilasfirmade konkurss-laadale Värskas registreerus 50 mini-ja õpilasfirmat

Juba üheteistkümnendat korda kogunevad noored ettevõtjad Värskasse õpilasfirmade laadale. See on jätk varasemalt peetud üritustele ja avab taas õpilasfirmade laadahooaja.

Õpilasfirmade laada eesmärk on innustada võimalikult paljusid noori ettevõtlusega tegelema ja pakkuda neile müügikogemuse võimalust. Tegemist on kõigile külastajatele mõeldud avatud laadaga. Võimalikult suur külastajate arv tagab taas noortele ettevõtjatele suurepärase müügikogemuse. Kuigi eesmärgiks ei ole võistlemine, jagatakse noortele laada lõppedes ka mitmeid auhindu.

„Juba registreerimistaotlustega tutvumise järel olen põnevil, kuna pakutavate toodete seas on nii palju huvitavat. Ootan, et näha kuidas noored oma väljapanekud sätivad kui müüki tulevad disainitud särgid, tordiküünlad, auto lõhnastajad, tulealustuskomplektid, puidust mänguasjad, uksesildid, võtmehoidjad, unenäopüüdjad, lauamängud, kaunistatud pokaalid, lemmikloomadele mõeldud abivahendid, seebid, mängukaardid jm. Nägin, et laada müügilettidelt leiab ka palju toidukraami: kummikommid, kokteili kontsentraadid, šokolaadid, küpsised, popkorn, kuivatatud puuviljad, pulgakommid ja muu maius. Loodan, et hulgaliselt ostjaid jagub igasse müügiboksi,” sõnas konkurss-laada peakorraldaja Ingrit Kala.