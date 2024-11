Setomaa ettevõtlikud inimesed pälvisid Võru maakonna konkursil mitmeid auhindu

Rein Järvelill, kes vedas eest kodanikuühiskonna aasta teoks kuulutatud Uusvada külamaja ülesehitamist, ütles, et maja ehitamine nõudis palju hulljulgust, sotsiaalset võrgustikku, talguid ja palju muudki. Ta naljatles, et kuigi külas elab 25 inimest ja nooremate külaelanike vanus kippus jääma keskea kanti, siis on külal toetajaid oluliselt rohkem. Järvelille sõnul näitas ehitus, kuivõrd olulised on juured, sest kõik, kes ehitusele kaasa aitasid olid külaga üht või teist moodi seotud. “Täna on maja valmis ja sinist värvi – et kärbseid ei tuleks ja kultuur tuleks,” ütles Järvelill, lisades, et hiljaaegu on juurde ehitatud ka kolm uut maja ning külas elab ka lasteaialapsi.