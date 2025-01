Võru linnagaleriis avati Meelis Kriguli näitus seto lauluemadest

Õie Sarv ja Maarja Sarv on näituse tutvustuseks kirjutanud:"Meelis Krigul on loonud omanäolise väljapaneku seto lauluemadest. Sügava hoolimise ja austusega on ta pannud naised savisele pinnale ja kullakarva raami. Justkui oleks need hinged aja unustusest korraks tõusnud, et end meile näidata. Küllap tunnevad siin kujutatud naised vaikselt teineteise poole õõtsudes nii uhkust kui rõõmu ja laulavad tasa oma leelokeeles."

"Mõni neist naistest on elu jooksul saanud tuntuks oma kodust kaugemalgi, aga teine jälle jäänud armsaks oma perele, kodukohale. Laul ehk leelokeel on olnud neile sama lihtne ja omane, nagu meile praegu oma keeles rääkimine. Ka omaenda mõtteid mõeldi leelokeeles. Koos olles lauldi nii rõõmudest kui muredest. Need naised koosnesidki laulust ja kuskil meiegi sees võib see veel vaikselt kõlada, sest meie ja nemad oleme kui üks katkematu jada. Naine viib elu edasi, kannab tarkust aja taha. Mõni asi ununeb, aga side jääb alati alles."

"Küllap need seto naised on ise tahtnud end korraks jälle nähtavaks teha ja on abiliseks valinud Meelis Kriguli, tema loomingu. Nad on usaldanud oma loo ja näo mehele, on näidanud talle, missugused nad on. Meelis vahendab meile, kuidas tema neid väärikaid seto naisi on tajunud. Nüüd saame meiegi nendega hetkeks kohtuda, nende kohalolu kogeda. Niisamuti saavad need naised justkui taas siin ilmas omavahel kokku, et vaikselt laulda, meile midagi jutustada. Kui vaatame neile hetkeks otsa, hakkame ehk pisut rohkem enda esiemasid mäletama ja mõistma."

Näitus jääb Võru linnagaleriis avatuks 2. märtsini.