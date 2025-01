Disainer ja arvutigraafik Evelin Urm avab oma juubelinäituse "50 hurmavat hetke Setomaale"

Setomaal, Uusvada külamajas avatakse 7. jaanuaril 2025 kell 18.00 Evelin Urmi isikunäitus pealkirjaga "50 hurmavat hetke Setomaale". Näitusel on eksponeeritud kunstniku tööd, mis on inspireeritud Setomaa kultuurist ja traditsioonidest, sealhulgas firmagraafika ja kujundused, mida Evelin on loonud alates 2008. aastast Setomaale.