Näitusel oma töödega üles astuvad noored on olnud käsitööliidu noortekogu loomise juures, nende tegevusi on märganud ja soovinud käsitööõpetajad.

"Näitusel toome esile käsitööd tegevaid noori, kellel on jagada eriline lugu – on nad siis juba käsitöö sees kasvanud või on neid tugevalt puudutanud kogemus koolis käsitöötundides," ütlevad näituse korraldajad. "Aga nende kõikide ühendav teema on armastus käsitöö tegemise vastu. Nende kogemuslood ja käsitöö on vajalik eeskujuks teistele noortele."