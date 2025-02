Setod tähistavad maaselitsat

Vana kombe kohaselt on praeguseks juba lihasöögid keelatud, kuid piimaga toite võib veel teha ja süüa. See on ka põhjus miks maaselitsa nädalat ka võinädalaks kutsutakse. Kuna paastuajal ei tohi laulda, tantsida ega muud moodi lõbutseda, siis nüüd on tagumine aeg seda teha. Seega pühapäeval, 2. märtsil saab nii Obinitsa kui ka Uusvada külas maaselitsa pühapäeva tähistada.