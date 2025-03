Tegemist on kogupereetendusega, kus mõtiskletakse seto keele hääbumise ja püsimise üle. Kõik toimub mängides, millest saalisviibijad saavad osa võtta.Teada saab mitu kaunikõlalist seto keelset sõna, mis tänapäevasest kõnepruugist on kaduma läinud.

"Tähejoromäng" on Tallinnas tegutseva seto keelse harrastusteatri Veerna Vorkats uus etendus. Veerna Vorkatsi (eesti keeles Tõsimeelne Naljanina) näol on tegemist teatriga, kus esikohal ei ole näitekunst, vaid hoopiski seto keel. Näitekunst on vahend seto keele õppimiseks.