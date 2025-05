Setomaa Gümnaasium kavandab tulevikku: kogukonna kaasabil valmib uus arengukava

Ühe osaleja sõnul oli tunda siirast soovi panustada: „Teist sellist kooli nagu meil Setomaal, mujal ei ole, see on kindel!" Koos arutleti selle üle, kuidas muuta õppetöö sisukamaks ja kaasahaaravamaks, kuidas vähendada väljalangevust ning kuidas tugevdada sidet kogukonna ja kooli vahel. Rõhutati, et oluline on pakkuda õpilastele vabaainete valikuvõimalusi, mis toetavad nende tulevikusoove ja vastutustunnet.