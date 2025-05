Parima pitsitöö auhinna sai sel aastal Eili Einama, kelle konkursitööks oli värviline pleed. Žürii hinnangul on tegemist väga töömahuka esemega, kuhu on seto pits ja vanaema ruut suurepäraselt kokku sobitatud. Lisaks hinnati kõrgelt head värvikooslust ja perfektset teostust. Eili on seto pitsi konkursil võitnud ka varasemalt ning alati on tema tööd olnud väga töömahukad.