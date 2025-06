Näitus on Lisette Seina bakalaureuse lõputöö ,,Setomaa noored kui kultuuri edasikandjad – valikud ja väljakutsed kaasajal” (Kõrgem Kunstikool Pallas) loomingulise osa visuaalne tulemus. Töö juhendajaks on Ülle Kauksi ja konsultandiks Olev Mihkelmaa.

Näituse keskmes oli küsimus: ,,Kuidas hoiavad Setomaa noored tänapäeval elus oma kultuuri?”. “Minu uurimus näitas, et nende jaoks pole see pelgalt traditsioon, vaid eluviis, mis peitub nende igapäevastes valikutes, väärtustes ja loomingulises eneseväljenduses,” ütles Sein. “Fotograafia abil püüdsin need mitmekihilised identiteedid visuaalselt nähtavaks teha, ühendades kaasaegsuse ja pärimuse üheks tervikuks.”