Elavad pildid Setomaalt

«Seto 100 Eesti riigis» Postimehe eriväljaanne kannab sügavat sõnumit – 1918. aastal välja kuulutatud Eesti Vabariigiga on 100 aastat koos astunud ka setod. Eriliselt ja väärikalt.

Sõjaline kaitse ja tunnetus, et Petserimaad hoitakse ja kaitstakse, oli juba 100 aastat tagasi tuntav – kui Laidoner ütles, et vaenlane tuleb visata Eesti piiride taha, siis mõtles ta juba toona, et Irboska taha.