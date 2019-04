Vahemees Ustav

Ustav rajas Taeluvasse eesti­keelse raamatukogu. Setomaal sellist enne polnud. 1917. aastaks oli seal juba üle 2000 köite, mis olid enamasti kõik kingituste­na omandatud. Raamatuid oli saadetud Tartu seltsidest ja raamatuäridest, oli ka ridami­si eraannetajaid, seejuures õige nimekaid.

Petseri Postimees

Kui 1909. aasta juuni alguses ilmus trükist esimene number Petseri Postimeest, siis täitis see Jaan Tõnissoni rahastatud ja Ustavi toimetatud leht, mil­les ilmus artikleid eesti, võru ja seto keeles, mitut eesmärki. See oli mõeldud küllap tõesti se­todele «niiku umakeelse kooli eest», nagu ajalehes seisab, kuid peale selle oli see väljaanne va­hendiks, kuidas eestlasi setodele tutvustada ja ka vastupidi.

Et kaks korda kuus ilmunud ajalehe eluiga jäi lühikeseks (6. VI 1909 – 1. IV 1910) ja seda il­mus ainult 19 numbrit, seletub paljuski setode suhteliselt vä­hese kirjaoskusega (tollal umbes 20%) ja veel vähesema ladina tähestiku tundmisega.

Petseri Postimehes ilmu­nud tekstidest on kaalukaim Võrumaa mehe Jaan Räppo setokeelne luuletus «Kate ilma veere pääl» (15. IX 1909), mis trükiti peagi ära ka Postimehes (30. X 1909), nii et seda võis ka laiem eesti avalikkus lugeda. Luuletust läbiv mõte eestlas­test ja setodest kui ühest rah­vast, kes kunagi Saksa ja Vene valitsejate poolt kaheks kisti, kui kahest vennast, kes nüüd jälle teineteise ära tunnevad, vastas täielikult Karl Ustavi visioonile. Räppo luuletus võib ollagi olulisel määral Ustavi kujutluspiltidest inspireeritud, kohati Räppo lausa tsiteerib Ustavi äsjast kirjatööd «Pihkva eestlased» (1908) – näiteks seal, kus eestlasi ja setosid võrrel­dakse ühe (vana) kännu kahe võsuga, mis tuleb kokku kas­vatada. 1990. aastatel Setomaa hümni staatuse omandanud luuletust võib lugeda Ustavi ajalehe programmina. Moodsa hümnina käibib Räppo luuletus aga lühendatud ja kohendatud kujul – eemaldatud on viited setode kultuurilisele mahajää­musele ja eestlaste üleolevale suhtumisele, erimeelsustele, mida ainult Jumala arm, nagu Räppol kirjas, võib kaotada.

Ustav uskus, muide, et just etnonüümis «seto» elab edasi kunagiste tšuudide nimetus ja et üks osa tšuude on läänes saanud aja jooksul lihtsalt uue nime – eestlased.

Kultuurivahetus

Tähtis ja nähtav oli Ustavi huvi setode laulukultuuri vastu. Ehk­ki ta seto rahvaluulet peaaegu ei korjanud, käis ta oma «setukoo­riga» ka eestlastele 1912. aastal Tartus Vanemuises ja Valgas Sädes «Setu õhtutel» esinemas. Tema muusikaarmastus oli va­na: Peterburis oli ta õppinud ka keiserlikus laulukooris muusi­kat ja laulmist, Petseris oli ta asutanud eestlaste muusika- ja lauluseltsi Kalev.