Reigo Ahven: «Kavatsen neid juuri alla kasvatada ka lastele»

Missugune paistab sinu jaoks Se­tomaa aastal 2019?

Käies just sõbra Maido Ruus­manniga Setomaal – Obinitsas, Lüübnitsas, Helbil, Tessovas, Me­remäel, Treskis, Värskas – avas­tasime, et inimeste algatusvõime on ikka tohutu.

Setomaa on üks kõige pa­remini toimivaid piirkondi. Mulle tundub, et kogukonna tervis on hea, kokku hoitakse oluliselt rohkem kui mujal ning ma ei välista üldse, et ühel het­kel tulen ka oma pisikese leib­konnaga sinnakanti maakoju. Samuti on mulle väga olulised inimesed Setomaal alles ning tahaksin ka oma onu Kalju ja tädi Milviga võimalikult palju läbi käia. Ka ema õde Senni ja vend Aleks elavad seal – kõik on uhked oma päritolu üle. See on vist tendents.

Ka sinu bändikaaslane Lenna on Setomaale maakoha soetanud?

Jah, mulle meeldib, et Setomaas­se armuvad ka uussetod nagu Lenna ja paljud teised. Soetavad maakohad, teevad neid korda, uurivad kohalikke traditsioone ning saavad sealt head kangust ja inspiratsiooni.

Maal elamine ka mulle te­gelikult sobib. Ahju kütmine, peenrast oma porgandi võtmi­ne, naabritelt munade ja piima ostmine on mõnus.

Mida Setomaa veel vajab?

Setomaa vajab, et taludevõrgus­tik taastuks ning ma usun, et Eestis on see võimalik. Vaja on töötada suure pildiga ning luua strateegia pikemaks ajaks. Tar­vis on teha kollektiivselt kõik, mis võimalik, et Setomaa oleks veel tugevam suunanäitaja ter­vele Eestile ning miks mitte maailmale.

Seto saa kala kätte õgast paigast FOTO: Erakogu

Setomaa 100 aasta pärast Ahve­na silme läbi on…

Seto keele kõla on midagi sellist nagu saami joig või itaaliakeelne ooper. Talukohad on taastatud roheliselt, nad on täisväärtusli­kud traditsioone hoidvad elual­tarid, kuhu mitmendat põlve pe­red on tulnud, et jääda.

Setomaa on positiivne näide ja kadeduseallikas tervele maa­ilmale – kuidas saab elada su­veräänselt, samas olla tihedalt seotud nii maailma tähtsate metropolidega kui kõrval asuva metsatukaga.