𝐒𝐞𝐭𝐨 𝐅𝐨𝐥𝐤 𝐞𝐬𝐢𝐭𝐥𝐞𝐛: 𝐆𝐫𝐮𝐮𝐬𝐢𝐚 𝐦𝐞𝐞𝐬𝐤𝐨𝐨𝐫 𝐈𝐁𝐄𝐑𝐈 𝐣𝐚 𝐒𝐞𝐭𝐨 𝐌𝐢𝐢𝐡𝐢 𝐒𝐮𝐦𝐦

Vokaalansambel ๐ˆ๐๐„๐‘๐ˆ sรผndis 2012. aastal ja selle eesmรคrk on levitada ainulaadset Gruusia polรผfoonilist laulu kogu maailmas. IBERI kaubamรคrgiks on musta vรคrvi riides meeste esituses sรผmboolne polรผfooniline laul, mis sisaldab ebatavaliselt improviseeritud harmooniate plokke stratosfรครคrilise falsetiga, mis ujub sรผgava bassihรครคle kohal. Draama, ekstaas ja hellus on iga IBERI laulu tuum. Peale laulmise sisaldab IBERI kontsert tantsu ja traditsiooniliste instrumentide elemente.