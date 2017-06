Obinitsas toimuva esimese Setomaa jooksu avab ülemsootska Aarne Leima

„Loodame, et Setomaa jooks muutub tulevikus piirkonna üheks oluliseks spordisündmuseks, mis toob siia turiste ning parandab Setomaa mainet, tuntust ja atraktiivsust," lausus Meremäe kultuurijuht Emeri Saluveer. „Liitumine populaarse pikamaajooksu sarjaga pakub selleks tulevikus häid võimalusi."

Setomaa jooks toimub Meremäe vallas Obinitsas 10.juunil 2017, tegemist on Võrumaa pikamaajooksu sarja IV etapiga. Jooksul on kavas kolm erineva pikkusega distantsi (7,5 km, 4,5 km ja mudilaste jooks).

Setomaa jooksul antakse põhidistantsi võistlusklassidele kokku välja 60 auhinda. Võitjatele on välja pandud Pesa hotelli romantikapaketid „Mõeldes Teile kahele", samuti pääsmed erinevatele suvistele sündmustele nagu Ostrova festival, Seto folk, Käre folk ja Seto Jaanituli. Võimalik on minna lõõgastuma Värska Veekeskusesse.

Võitjatele pakutakse Setomaa tooteid nagu Ostrova mustsõstra mahl, Iti Leeväköögi ja Taarka Tarõ leivad, Lõuna-Antsu talu veiseliha konservid, Pesa Cateringi trühvlid, Värska Vee tooted. Lisaks on võimalik minna kala sööma Piusa ürgoru puhkekeskusesse. Seto Pank on välja pannud seto 10 kroonised mündid, Vana Jüri siibikoda aga oma käsitööseebid.

Setomaa jooksu korraldab MTÜ Kokkuhoid koostöös Võrumaa Spordiliiduga. Lisaks Võrumaa pikamaajooksu sarja toetajatele panid Setomaa jooksu korraldamisele õla alla Meremäe vald, Aigren OÜ, Setomaa Turismitalu, Meremäe kultuuriühing ja Adexpert OÜ.

Obinitsa küla külje all, valdavalt männimetsa radadel puutumatus looduses kulgeva jooksu start antakse laupäeval kell 12.00 Obinitsa külakeskuse juurest. Võistluskeskuses asub lasteala, kohapeal on sauna võimalus ning avatud on kohvik. Enne võistlust toimub soojendusvõimlemine.

Jooksuradade vahetus läheduses asuvad Obinitsa Issanda Muutmise kirik ja surnuaed, Seto lauluema monument, Obinitsa muuseum ja tsässon, Seto seltsimaja Taarka Tarõ, Seto Ateljee-Galerii Hal´as kunn. Võistluskeskus asub Obinitsa järve kõrval, kus on ka supluskoht.