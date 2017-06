Seto Folk kutsub metsa poole

Festivalil astuvad üles Trio Mandili (Gruusia), Suistamon Sähkö (Soome) Magyarhang (Ungari), Maarja Nuut ja Hendrik Kaljujärv, Metsatöll, Lepaseree, Meisterjaan, Puuluup, Duo Malva & Priks jpt. Laste jaoks on koostatud põhjalik programm, kus leidub nii mängimist, kuulamist kui ka õppimist.

Matku leidub kõigile, lastest tõsisemate orienteerumishuvilisteni. Retked väljuvad nii päeval kui öösel. Lisaks on festivali külastajail võimalik minna veeteid avastama süstaretkedel, viikingilaeval Turm ja Seto Line lõbusõidulaevadel. Õpitubades saab muuhulgas kätt proovida seto käsitöös ja toiduvalmistamises.

"Seto Folgi teemaks on sel aastal "Metsa poole"," selgitab festivali peakorraldaja Marija Jurtin. "Kui enamus matku viibki inimesed sõna otseses mõttes metsa, siis metsa poole suunavad mõtteid näiteks ka meie muruülikooli esinejad." Muruülikooli raames mõtestavad meie metsapoolsust Valdur Mikita, Mats Varik ja Jürgen Aosaar, Rein Järvelill ning Ahto Kaasik.

"Metsa teema on meile kõigile südamelähedane," jätkab muusikaprogrammi juht Arno Tamm. "Põhjuseks on metsa tähtsus nii seto kui ka eesti kultuuris ja identiteedis. Kas keegi suudaks ette kujutada suve ilma seenelkäiguta või talve lumise metsavaikuseta?" Seto Folk kutsub külastajaid astuma välja oma igapäevarutiinist, et saada elamusi ja inspiratsiooni nii looduselt kui teistelt inimestelt.

Matka- ja muusikafestival Seto Folk toimus Värskas viimati 2015. aastal. Siis kandis festival pealkirja "Näitame keelt", seal astus üles üle 40 esineja ning seda külastas üle 4000 inimese.